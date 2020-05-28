Каменських показала спокусливе фото: мережа в захваті

Крістіна Долматова люди 20:22, 28.05.2020

Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками спокусливим фото.

Так, на ньому зірка позувала в чорних шортах і топі, який відмінно підкреслив її пишні груди. Відповідний знімок Каменських опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Настя Каменських
Фото: instagram/kamenskux

"Почніть новий день з любові до себе. Адже людина здатна сповна полюбити навколишній світ тільки тоді, коли полюбить саму себе", – написала співачка.

Настя Каменських сексуально позує на камеру
Фото: instagram/kamenskux

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Каменських. Вони засипали її компліментами.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка Настя Каменських презентувала новий романтичний кліп на пісню "Воспоминания", який викликав бурхливі емоції у її шанувальників.

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