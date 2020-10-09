Каменських показала пишні форми в бікіні. Фото

Ольга Веркалець Люди 16:54, 9.10.2020

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото в купальнику.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому жовтому бікіні, продемонструвавши ідеальне тіло (фото дивіться нижче).

"Нехай ця тепла літня фотка подарує вам гарний настрій", – написала в публікації співачка.

Каменських показала пишні форми в купальнику.
Instagram Настя Каменських

Шанувальники не змогли пройти повз пікантного знімку артистки. Вони засипали її компліментами.

"Вау! Шикарна фігура", "Красуня, розумна, талановита. Молодець, люблю", "Настю, ви тут така апетитна жінка", – написали в коментарях.

Каменських вразила мережу ідеальною фігурою.
Instagram Настя Каменських
У мережі співачку засипали компліментами.
Instagram Настя Каменських

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських отримала іменну зірку на Алеї слави в Києві. Вона зізналася, що такі нагороди мотивують створювати нові корисні проєкти та йти вперед.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Зеленська зустрілася з Кейт Міддлтон: які вбрання обрали перша леді та герцогиня

У мережі показали військових РФ на Донбасі у 2014 році. Фото

Понад чверть українців перебуває за межею бідності, – Денісова

Єрмак сказав, чому не потрібно звинувачувати росіян "у всіх нещастях"

В Україну йдуть сніг і морози: синоптики попередили про різке похолодання