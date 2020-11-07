Каменських показала фото з вечірки індіанців на честь ювілею мами

Українська співачка Настя Каменських (NK), показала, як відсвяткувала з чоловіком Потапом день народження своєї мами.

На честь 65-річчя Лідії Петрівни зірка вирішила влаштувати вечірку в індійському стилі: іменинниця на фото в Instagram позувала зі святковим тортом і в головному уборі з пір'я.

У кадрі з Каменською та її мамою також є Потап і Алла Кудлай.

"Ліда, Ліда, Боже, Боже. Це було так душевно і так весело", – підписала знімок в Instagram співачка.

Настя Каменських із Потапом і мамою.

Мама Каменських Лідія Петрівна.

Настя Каменських показала вечірку з 65-річчя мами.

Вечірка мами Каменських Лідії Петрівною.

Лідія Петрівна відсвяткувала 65-річчя.

Шанувальники також привітали маму Каменських з ювілеєм і відзначили, що Лідія Петрівна має чудовий вигляд.

"Ви – прекрасна донька! Бережімо батьків", "Все такі красуні", "Мама – красуня. І усі фото шикарні", – писали фоловери в коментарях під фото.

Варто відзначити, що мама Каменських Лідія Петрівна відома багатьом як співачка Національного академічного народного хору імені Верьовки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських вразила фанатів сексуальним образом на Геловін.