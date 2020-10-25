Каменських показала фігуру у відвертому купальнику. Фото

Українська співачка Настя Каменських, більш відома під псевдонімом NK, поділилася з шанувальниками відвертим фото.

Зірка на сторінці в Instagram опублікувала знімок, на якому позувала в сексуальному жовтому купальнику під душем на тлі мальовничого пейзажу.

Кадр був зроблений під час літніх канікул Каменських з Потапом в Туреччині

"Зберегла ці літні фото з найрадіснішими посмішками, щоб восени передавати вам такий ж сонячний і теплий настрій. Зігрівайте себе і своїх близьких – посміхайтеся частіше", – підписала фото знаменитість.

Каменських показала фото в сексуальному купальнику під душем на тлі мальовничого пейзажу.

Шанувальники Каменських засипали зірку втішними коментарями і відзначили, що вона має дуже добрий вигляд.

"Побільше б такі гарячих і літніх спекотних фото", "Красива", "Настя ви, як завжди, прекрасні і неважливо в купальнику або в одязі, ви завжди миленька така красуня і сексі чарівна дівчина, люблю і обожнюю вас і ваші пісні", – писали фоловери в Instagram.

Шанувальникам Каменських сподобалося відверте фото зірки.

Фанати залишили схвальні коментарі під спокусливим фото Каменських.

Фоловерів відзначили, що у Каменських хороша фігура.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських без макіяжу показала ранкові обійми коханої.