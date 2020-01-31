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31 січня • оновлено в 12:07
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"Яка сексі": Каменських похвалилася соковитим тілом у бікіні

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Українська співачка Настя Каменських (NK) вразила шанувальників спокусливим фото з відпочинку в Мексиці.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому чорному бікіні, продемонструвавши соковиті форми. Свій образ вона доповнила сонячними окулярами та косичками. Відповідні знімки Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських

Настя Каменських

Фото: instagram/kamenskux

"Настрій дня: скучаю за літом", – написала співачка.

Настя Каменських сексуально позує на камеру

Настя Каменських сексуально позує на камеру

Фото: instagram/kamenskux

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"Ах, яка сексуальна": Нікітюк вразила мережу пікантним фото в бікіні

Шанувальники прийшли в захват від розкішної фігури Насті. Вони засипали її компліментами.

"Яка сексі": Каменських похвалилася соковитим тілом у бікіні
"Яка сексі": Каменських похвалилася соковитим тілом у бікіні
"Яка сексі": Каменських похвалилася соковитим тілом у бікіні
"Яка сексі": Каменських похвалилася соковитим тілом у бікіні
"Яка сексі": Каменських похвалилася соковитим тілом у бікіні

Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Насті Каменської, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Настя Каменських у відвертому купальнику

Настя Каменських у відвертому купальнику

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/kamenskux

Спокуслива Настя Каменських

Спокуслива Настя Каменських

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських повністю гола

Настя Каменських повністю гола

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських в пікантній фотосесії

Настя Каменських в пікантній фотосесії

Фото: instagram/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Однак фанати засудили її за фотошоп.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Настя Каменських (NK)
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