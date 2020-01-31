"Яка сексі": Каменських похвалилася соковитим тілом у бікіні

Українська співачка Настя Каменських (NK) вразила шанувальників спокусливим фото з відпочинку в Мексиці.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому чорному бікіні, продемонструвавши соковиті форми. Свій образ вона доповнила сонячними окулярами та косичками. Відповідні знімки Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських Фото: instagram/kamenskux

"Настрій дня: скучаю за літом", – написала співачка.

Настя Каменських сексуально позує на камеру Фото: instagram/kamenskux

Шанувальники прийшли в захват від розкішної фігури Насті. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Насті Каменської, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Настя Каменських у відвертому купальнику Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/kamenskux

Спокуслива Настя Каменських Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських повністю гола Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських в пікантній фотосесії Фото: instagram/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Однак фанати засудили її за фотошоп.

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