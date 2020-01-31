"Яка сексі": Каменських похвалилася соковитим тілом у бікіні

Українська співачка Настя Каменських (NK) вразила шанувальників спокусливим фото з відпочинку в Мексиці.
Так, на ньому зірка позувала у відвертому чорному бікіні, продемонструвавши соковиті форми. Свій образ вона доповнила сонячними окулярами та косичками. Відповідні знімки Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Настя Каменських
Фото: instagram/kamenskux
"Настрій дня: скучаю за літом", – написала співачка.
Настя Каменських сексуально позує на камеру
Фото: instagram/kamenskux
Шанувальники прийшли в захват від розкішної фігури Насті. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Насті Каменської, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Настя Каменських у відвертому купальнику
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/kamenskux
Спокуслива Настя Каменських
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменських повністю гола
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменських в пікантній фотосесії
Фото: instagram/kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Однак фанати засудили її за фотошоп.
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