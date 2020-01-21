"Дуже сексуально": Каменських похвалилася мокрим тілом в бікіні. Фото

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка зараз відпочиває в Мексиці, вразила шанувальників гарячим знімком.
Так, на ньому зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Крім того, на її тілі виднілися краплі води. Відповідне фото Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Настя Каменських
Фото: instagram/kamenskux
"Спокій, умиротворення і самотність", — написала Каменських.
Настя Каменських у відвертому купальнику
Фото: instagram/kamenskux
Зазначимо, що фанати прийшли в захват від нової публікації співачки. Вони написали, що вона "дуже сексуальна" і у неї "чудова фігура".
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Насті Каменських, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Настя Каменських сексуально позує на камеру
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменських у відвертому купальнику
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/kamenskux
Спокуслива Настя Каменських
Фото: instagram/kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Однак фанати засудили її за фотошоп.
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