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21 січня • оновлено в 11:38
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"Дуже сексуально": Каменських похвалилася мокрим тілом в бікіні. Фото

1.6т
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Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка зараз відпочиває в Мексиці, вразила шанувальників гарячим знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Крім того, на її тілі виднілися краплі води. Відповідне фото Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських

Настя Каменських

Фото: instagram/kamenskux

"Спокій, умиротворення і самотність", — написала Каменських.

Настя Каменських у відвертому купальнику

Настя Каменських у відвертому купальнику

Фото: instagram/kamenskux

Зазначимо, що фанати прийшли в захват від нової публікації співачки. Вони написали, що вона "дуже сексуальна" і у неї "чудова фігура".

"Дуже сексуально": Каменських похвалилася мокрим тілом в бікіні. Фото
"Дуже сексуально": Каменських похвалилася мокрим тілом в бікіні. Фото
"Дуже сексуально": Каменських похвалилася мокрим тілом в бікіні. Фото
"Дуже сексуально": Каменських похвалилася мокрим тілом в бікіні. Фото
"Дуже сексуально": Каменських похвалилася мокрим тілом в бікіні. Фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Насті Каменських, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Настя Каменських сексуально позує на камеру

Настя Каменських сексуально позує на камеру

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських у відвертому купальнику

Настя Каменських у відвертому купальнику

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/kamenskux

Спокуслива Настя Каменських

Спокуслива Настя Каменських

Фото: instagram/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Однак фанати засудили її за фотошоп.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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GT Nonato
GT Nonato
КАБЫЛА!!!!
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