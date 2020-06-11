Каменських похизувалася відпочинком у Мексиці. Відео

Відома українська співачка Настя Каменських поділилася яскравим роликом свого відпочинку у Мексиці.

Літне відео вона оприлюднила в Instagram. На кадрах можна побачити не тільки Настю, а й її чоловіка Потапа (Олексій Потапенко).

Судячи з усього, зірка вирішила згадати минулорічну подорож до Мексики і трохи поностальгувати.

"Дуже сумую за Мексиці! Ця країна подарувала стільки спогадів! Мені приємно розділяти їх з вами! На моєму Youtube каналі якраз вийшло ще одне відео про Мексику, – таке, що зачаровує і викликає непідробний захват!" – підписала відео Настя.

У ролику Каменських демонструє віллу, на якій відпочивала з Потапом, засмаглого чоловіка, пірнання в океані і, звісно, апетитну фігуру у бікіні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настя Каменських опублікувала звабливе фото, яке вразило її фанатів.