Каменських похизувалася відпочинком у Мексиці. Відео

люди 09:41, 11.06.2020

Відома українська співачка Настя Каменських поділилася яскравим роликом свого відпочинку у Мексиці.

Літне відео вона оприлюднила в Instagram. На кадрах можна побачити не тільки Настю, а й її чоловіка Потапа (Олексій Потапенко).

Судячи з усього, зірка вирішила згадати минулорічну подорож до Мексики і трохи поностальгувати.

"Дуже сумую за Мексиці! Ця країна подарувала стільки спогадів! Мені приємно розділяти їх з вами! На моєму Youtube каналі якраз вийшло ще одне відео про Мексику, – таке, що зачаровує і викликає непідробний захват!" – підписала відео Настя.

У ролику Каменських демонструє віллу, на якій відпочивала з Потапом, засмаглого чоловіка, пірнання в океані і, звісно, апетитну фігуру у бікіні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настя Каменських опублікувала звабливе фото, яке вразило її фанатів.

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