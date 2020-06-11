Каменських похизувалася відпочинком у Мексиці. Відео

Відома українська співачка Настя Каменських поділилася яскравим роликом свого відпочинку у Мексиці.
Літне відео вона оприлюднила в Instagram. На кадрах можна побачити не тільки Настю, а й її чоловіка Потапа (Олексій Потапенко).
Судячи з усього, зірка вирішила згадати минулорічну подорож до Мексики і трохи поностальгувати.
"Дуже сумую за Мексиці! Ця країна подарувала стільки спогадів! Мені приємно розділяти їх з вами! На моєму Youtube каналі якраз вийшло ще одне відео про Мексику, – таке, що зачаровує і викликає непідробний захват!" – підписала відео Настя.
Dulces memorias ☺️✨ Mexico, te extraño mucho! ⠀ Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами! 😘 ⠀ На моем Youtube канале как раз вышло еще одно видео о Мексике, - такой, что очаровывает и вызывает неподдельный восторг! 😍 ⠀ Обязательно посмотрите! Ссылка в био ⠀ #Mexico #amor #video
У ролику Каменських демонструє віллу, на якій відпочивала з Потапом, засмаглого чоловіка, пірнання в океані і, звісно, апетитну фігуру у бікіні.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настя Каменських опублікувала звабливе фото, яке вразило її фанатів.
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