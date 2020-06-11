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11 червня • оновлено в 09:58
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Каменських похизувалася відпочинком у Мексиці. Відео

1.8т
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Відома українська співачка Настя Каменських поділилася яскравим роликом свого відпочинку у Мексиці.

Літне відео вона оприлюднила в Instagram. На кадрах можна побачити не тільки Настю, а й її чоловіка Потапа (Олексій Потапенко).

Судячи з усього, зірка вирішила згадати минулорічну подорож до Мексики і трохи поностальгувати.

"Дуже сумую за Мексиці! Ця країна подарувала стільки спогадів! Мені приємно розділяти їх з вами! На моєму Youtube каналі якраз вийшло ще одне відео про Мексику, – таке, що зачаровує і викликає непідробний захват!" – підписала відео Настя.

У ролику Каменських демонструє віллу, на якій відпочивала з Потапом, засмаглого чоловіка, пірнання в океані і, звісно, апетитну фігуру у бікіні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настя Каменських опублікувала звабливе фото, яке вразило її фанатів.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особи
Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK)
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