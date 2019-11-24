Каменських підкорила шанувальників глибоким декольте: пікантне фото

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка стала суддею шоу "Х-фактор" на СТБ, вразила шанувальників відвертим вбранням.

Так, в 11 випуску програми вона з'явилася в срібному костюмі та чорному топі, засвітивши пишні груди. Свій образ Каменських доповнила аксесуаром у вигляді нашийника і чорними туфлями. Відповідні фото були опубліковані в мережі.

Настя Каменських Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських та її підопічні Фото: instagram/stbua

Настя Каменських та Андрій Данилко Скріншот з відео

Андрій Данилко, Настя Каменських та Оля Полякова Скріншот з відео

Андрій Данилко, Настя Каменських та Ігор Кондратюк Скріншот з відео

Андрій Данилко, Настя Каменських та Ігор Кондратюк Скріншот з відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських показала пікантний знімок з подругою Анною Андрійчук-Завгородньою, дружиною Позитиву з "Время и Стекло".

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