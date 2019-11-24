Каменських підкорила шанувальників глибоким декольте: пікантне фото

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка стала суддею шоу "Х-фактор" на СТБ, вразила шанувальників відвертим вбранням.
Так, в 11 випуску програми вона з'явилася в срібному костюмі та чорному топі, засвітивши пишні груди. Свій образ Каменських доповнила аксесуаром у вигляді нашийника і чорними туфлями. Відповідні фото були опубліковані в мережі.
Настя Каменських
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменських та її підопічні
Фото: instagram/stbua
Настя Каменських та Андрій Данилко
Скріншот з відео
Андрій Данилко, Настя Каменських та Оля Полякова
Скріншот з відео
Андрій Данилко, Настя Каменських та Ігор Кондратюк
Скріншот з відео
Андрій Данилко, Настя Каменських та Ігор Кондратюк
Скріншот з відео
Інші спокусливі образи Насті Каменських за останній час
Настя Каменських сексуально позує на камеру
Фото: instagram/kamenskux
Спокуслива Настя Каменських
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменських у відвертому купальнику
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменських засвітила підтягнуту фігуру
Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських показала пікантний знімок з подругою Анною Андрійчук-Завгородньою, дружиною Позитиву з "Время и Стекло".
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