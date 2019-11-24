Головна Новини
24 листопада • оновлено в 09:57
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Каменських підкорила шанувальників глибоким декольте: пікантне фото

739
Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), яка стала суддею шоу "Х-фактор" на СТБ, вразила шанувальників відвертим вбранням.

Так, в 11 випуску програми вона з'явилася в срібному костюмі та чорному топі, засвітивши пишні груди. Свій образ Каменських доповнила аксесуаром у вигляді нашийника і чорними туфлями. Відповідні фото були опубліковані в мережі.

Настя Каменських

Настя Каменських

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських та її підопічні

Настя Каменських та її підопічні

Фото: instagram/stbua

Настя Каменських та Андрій Данилко

Настя Каменських та Андрій Данилко

Скріншот з відео

Андрій Данилко, Настя Каменських та Оля Полякова

Андрій Данилко, Настя Каменських та Оля Полякова

Скріншот з відео

Андрій Данилко, Настя Каменських та Ігор Кондратюк

Андрій Данилко, Настя Каменських та Ігор Кондратюк

Скріншот з відео

Андрій Данилко, Настя Каменських та Ігор Кондратюк

Андрій Данилко, Настя Каменських та Ігор Кондратюк

Скріншот з відео

Новини
Лобода оголила груди у відвертому вбранні та нарвалася на критику

Інші спокусливі образи Насті Каменських за останній час

Настя Каменських сексуально позує на камеру

Настя Каменських сексуально позує на камеру

Фото: instagram/kamenskux

Спокуслива Настя Каменських

Спокуслива Настя Каменських

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських у відвертому купальнику

Настя Каменських у відвертому купальнику

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських засвітила підтягнуту фігуру

Настя Каменських засвітила підтягнуту фігуру

Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських показала пікантний знімок з подругою Анною Андрійчук-Завгородньою, дружиною Позитиву з "Время и Стекло".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Тег
X-Фактор
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги