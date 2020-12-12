Каменських отримала нагороду за трек "A huevo" на "Музичній платформі України"

Українська співачка Настя Каменських (NK) отримала премію в номінації "Пісня року 2020" за трек "A huevo" в "Музичній платформі України".

Радісною новиною артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімок із червоної доріжки заходу. Зірка зізналася, що щаслива отримати нагороду за свою композицію.

Настя Каменських на "Музичній платформі України". Instagram Насті Каменської

"Для мене величезна радість, що вам сподобався цей запаморочливий і пристрасний мікс двох культур – мексиканської та української!" – повідомила в Instagram співачка.

На церемонії нагородження "Музична платформа України" Каменських з'явилася в незвичайному образі: зірка позувала перед камерою з афрокучерями. Для такої події артистка вибрала приталену напівпрозору сукню срібного кольору з високим вирізом на нозі.

Користувачі мережі засипали Каменських під публікацією з нагородою привітаннями і відзначили, що співачка має неймовірно красивий вигляд.

"Настя, яка ви шикарна! Вітаю!"

"Вітаю! Настя, ми тебе теж любимо, ти заслужила її, своїми стараннями і працьовитістю і своїм талантом"

"Ще трохи і Гремі"

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Каменських презентувала пристрасний кліп на нову пісню і викликала захоплення в мережі. Композицію артистка написала в співавторстві зі своїм чоловіком, продюсером і репером Потапом.