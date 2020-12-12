Каменських отримала нагороду за трек "A huevo" на "Музичній платформі України"

Українська співачка Настя Каменських (NK) отримала премію в номінації "Пісня року 2020" за трек "A huevo" в "Музичній платформі України".

Радісною новиною артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімок із червоної доріжки заходу. Зірка зізналася, що щаслива отримати нагороду за свою композицію.

"Для мене величезна радість, що вам сподобався цей запаморочливий і пристрасний мікс двох культур – мексиканської та української!" – повідомила в Instagram співачка.

На церемонії нагородження "Музична платформа України" Каменських з'явилася в незвичайному образі: зірка позувала перед камерою з афрокучерями. Для такої події артистка вибрала приталену напівпрозору сукню срібного кольору з високим вирізом на нозі.

Користувачі мережі засипали Каменських під публікацією з нагородою привітаннями і відзначили, що співачка має неймовірно красивий вигляд.

"Настя, яка ви шикарна! Вітаю!"

"Вітаю! Настя, ми тебе теж любимо, ти заслужила її, своїми стараннями і працьовитістю і своїм талантом"

"Ще трохи і Гремі"

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Каменських презентувала пристрасний кліп на нову пісню і викликала захоплення в мережі. Композицію артистка написала в співавторстві зі своїм чоловіком, продюсером і репером Потапом.