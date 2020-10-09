Каменських отримала іменну зірку на Алеї слави: хто з артистів привітав співачку

Ольга Веркалець Люди 14:17, 9.10.2020

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, отримала іменну зірку на Алеї слави в Києві.

Радісною новиною артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона зізналася, що такі нагороди мотивують створювати нові корисні проєкти та йти вперед (фото дивіться нижче).

"Для мене це – символ уваги і любові моїх шанувальників – усіх, хто слухає, підтримує і вірить! Я дуже рада, що моя творчість знаходить відгук у ваших серцях", – поділилася Каменських.

Каменських повідомила, що отримала іменну зірку в Києві.
Instagram Настя Каменських

Співачку вже встигли привітати популярні українські зірки, серед яких – чоловік Насті Олексій Потапенко (Потап), колишня солістка гурту "ВІА Гра" Меседа Багаудінова, учасниця шоу "Танці з зірками" Аделіна Делі та народна артистка України Алла Кудлай.

Багаудінова привітала Каменських.
Instagram Настя Каменських
Алла Кудлай привітала Каменськи.
Instagram Настя Каменських

Каменських отримала іменну зірку: дивитися інші фото

Настя Каменських отримала іменну зірку.
Instagram Настя Каменських
Каменських отримала іменну зірку на "Площі зірок".
Instagram Настя Каменських
Каменських зізналася, що такі нагороди мотивують йти вперед.
Instagram Настя Каменських

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку на Алеї слави отримала співачка Ірина Білик. Артистку нагородили за творчі заслуги перед Україною, а також вагомий вплив на культуру і шоу-бізнес у країні.

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