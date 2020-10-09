Каменських отримала іменну зірку на Алеї слави: хто з артистів привітав співачку

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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Каменських отримала іменну зірку в Києві

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, отримала іменну зірку на Алеї слави в Києві.

Радісною новиною артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона зізналася, що такі нагороди мотивують створювати нові корисні проєкти та йти вперед (фото дивіться нижче).

"Для мене це – символ уваги і любові моїх шанувальників – усіх, хто слухає, підтримує і вірить! Я дуже рада, що моя творчість знаходить відгук у ваших серцях", – поділилася Каменських.

Каменських повідомила, що отримала іменну зірку в Києві.

Співачку вже встигли привітати популярні українські зірки, серед яких – чоловік Насті Олексій Потапенко (Потап), колишня солістка гурту "ВІА Гра" Меседа Багаудінова, учасниця шоу "Танці з зірками" Аделіна Делі та народна артистка України Алла Кудлай.

Багаудінова привітала Каменських.
Алла Кудлай привітала Каменськи.

Каменських отримала іменну зірку: дивитися інші фото

Настя Каменських отримала іменну зірку.
Каменських отримала іменну зірку на "Площі зірок".
Каменських зізналася, що такі нагороди мотивують йти вперед.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку на Алеї слави отримала співачка Ірина Білик. Артистку нагородили за творчі заслуги перед Україною, а також вагомий вплив на культуру і шоу-бізнес у країні.

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