Каменських отримала іменну зірку на Алеї слави: хто з артистів привітав співачку

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, отримала іменну зірку на Алеї слави в Києві.

Радісною новиною артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона зізналася, що такі нагороди мотивують створювати нові корисні проєкти та йти вперед (фото дивіться нижче).

"Для мене це – символ уваги і любові моїх шанувальників – усіх, хто слухає, підтримує і вірить! Я дуже рада, що моя творчість знаходить відгук у ваших серцях", – поділилася Каменських.

Співачку вже встигли привітати популярні українські зірки, серед яких – чоловік Насті Олексій Потапенко (Потап), колишня солістка гурту "ВІА Гра" Меседа Багаудінова, учасниця шоу "Танці з зірками" Аделіна Делі та народна артистка України Алла Кудлай.

Каменських отримала іменну зірку: дивитися інші фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку на Алеї слави отримала співачка Ірина Білик. Артистку нагородили за творчі заслуги перед Україною, а також вагомий вплив на культуру і шоу-бізнес у країні.