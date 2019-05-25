Каменських і Потап вирушили в медовий місяць: з'явилися перші фото і відео

Молодята Настя Каменських (NK) і Олексій Потапенко (Потап) вирушили в медовий місяць після святкування пишного весілля.
Відповідними фото і відео поп-діва поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.
У фанатському акаунті, присвяченому молодятам, повідомили, що парочка відправилася в романтичну відпустку на власному літаку.
Каменських і Потапенко вирушили в медовий місяць
Instagram @ kamenskux
Уже під час перельоту Каменських опублікувала відео з літака, де вони влаштували сніданок і мило цілувалися. У мережі побажали Потапу та Насті відмінного медового місяця і щастя.
"Як можна бути такими милими", "Коли ще Льоша був такий щасливий? Він просто тане", "Вдалого польоту і незабутнього медового місяця", "Потап тане, як морозиво. Нехай так буде вічно", – написали шанувальники.
Потапенко і Каменських в літаку
Instagram @ fan_potap_nastya
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадувало обручки.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про відносини. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
До останнього пара приховувала свої відносини від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
23 травня відбулася довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більш сотні гостей та знаменитостей.
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