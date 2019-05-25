Каменських і Потап вирушили в медовий місяць: з'явилися перші фото і відео

Молодята Настя Каменських (NK) і Олексій Потапенко (Потап) вирушили в медовий місяць після святкування пишного весілля.

Відповідними фото і відео поп-діва поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

У фанатському акаунті, присвяченому молодятам, повідомили, що парочка відправилася в романтичну відпустку на власному літаку.

Каменських і Потапенко вирушили в медовий місяць Instagram @ kamenskux

Уже під час перельоту Каменських опублікувала відео з літака, де вони влаштували сніданок і мило цілувалися. У мережі побажали Потапу та Насті відмінного медового місяця і щастя.

"Як можна бути такими милими", "Коли ще Льоша був такий щасливий? Він просто тане", "Вдалого польоту і незабутнього медового місяця", "Потап тане, як морозиво. Нехай так буде вічно", – написали шанувальники.

Потапенко і Каменських в літаку Instagram @ fan_potap_nastya

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 травня відбулася довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більш сотні гостей та знаменитостей.

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