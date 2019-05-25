ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

Каменських і Потап вирушили в медовий місяць: з'явилися перші фото і відео

4.4тЧитати матеріал російською

Молодята Настя Каменських (NK) і Олексій Потапенко (Потап) вирушили в медовий місяць після святкування пишного весілля.

Відповідними фото і відео поп-діва поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

У фанатському акаунті, присвяченому молодятам, повідомили, що парочка відправилася в романтичну відпустку на власному літаку.

Каменських і Потапенко вирушили в медовий місяць

Каменських і Потапенко вирушили в медовий місяць

Instagram @ kamenskux

Новини
"Немає слів,, неймовірна!" Каменських підірвала мережу відвертим весільним знімком

Уже під час перельоту Каменських опублікувала відео з літака, де вони влаштували сніданок і мило цілувалися. У мережі побажали Потапу та Насті відмінного медового місяця і щастя.

"Як можна бути такими милими", "Коли ще Льоша був такий щасливий? Він просто тане", "Вдалого польоту і незабутнього медового місяця", "Потап тане, як морозиво. Нехай так буде вічно", – написали шанувальники.

#honeymoon @realpotap

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменських і Потап вирушили в медовий місяць: з'явилися перші фото і відео
Каменських і Потап вирушили в медовий місяць: з'явилися перші фото і відео
Каменських і Потап вирушили в медовий місяць: з'явилися перші фото і відео
Потапенко і Каменських в літаку

Потапенко і Каменських в літаку

Instagram @ fan_potap_nastya

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особи
Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
весілляшоу-бизнестуризмподорожі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
1
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Колибаба Николай
Колибаба Николай
Интересно, развод тоже будет громким и веселым!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки