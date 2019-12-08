Каменських і Полякова пристрасно поцілувалися в прямому ефірі: гаряче фото

Українські співачки Настя Каменських і Оля Полякова пристрасно поцілувалися під час другого прямого ефіру десятого сезону "Х-фактор".

Фотографія пікантного моменту була опублікувала на сторінці в Instagram каналу "СТБ".

Настя Каменських Інстаграм

Так, повідомляється, що на шоу артистки прийшли в сукнях однакового кольору – червоного. Через це багато глядачів вирішили, що Каменських і Полякова не змогли домовитися між собою через конкуренцію. Адже в мережі вже давно подейкують про суперництво між двома зірками.

Оля Полякова Інстаграм

Самі співачки пояснили, що такий вибір нарядів означає, що шоу буде пристрасним. І, щоб розвіяти всі підозри про взаємну неприязнь, Каменських і Полякова поцілувалися.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня на СТБ відбувся другий прямий ефір вокального шоу "Х-Фактор". Найцікавіші подробиці ефіру можна подивитися тут.

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