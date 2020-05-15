Українська співачка Настя Каменських презентувала новий романтичний кліп на пісню "Воспоминания", який викликав бурхливі емоції у її шанувальників.

Так, ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі артистки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Настя Каменських Instagram @kamenskux

У кадрі Каменських показала зворушливі фотографії та відео з Потапом, а також романтичні моменти їх подорожей. Як повідомляється в підписі до кліпу, ролик Настя зняла сама у дворі власного будинку.

"Я створила цю неймовірно романтичну відеороботу, надихнувшись приємними спогадами під час перегляду старих фото й відео в телефоні. Цей міні-фільм я зняла сама у дворі мого будинку", – поділилася Каменських.

Настя Каменських Instagram @kamenskux

"Живіть так, щоб хотілося згадати кожен свій день! Не важливо, де ви зараз і де ви будете – в будь-якому куточку планети, на відпочинку або будинку, у великому мегаполісі або на дачі, з друзями, з коханою людиною – де б ви не знаходилися, цінуєте і колекціонуйте свої спогади", – додала співачка.

Настя Каменських і Потап Instagram @kamenskux

Шанувальники не залишилися байдужими, побачивши новий кліп. У коментарях під відео користувачі ділилися своїми враженнями.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінився Потап після весілля з Настею Каменських.