Головна Новини
16 травня • оновлено в 03:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Каменських довела до сліз шанувальників зворушливим відео

9.9т
Читати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських презентувала новий романтичний кліп на пісню "Воспоминания", який викликав бурхливі емоції у її шанувальників.

Так, ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі артистки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram @kamenskux

У кадрі Каменських показала зворушливі фотографії та відео з Потапом, а також романтичні моменти їх подорожей. Як повідомляється в підписі до кліпу, ролик Настя зняла сама у дворі власного будинку.

"Я створила цю неймовірно романтичну відеороботу, надихнувшись приємними спогадами під час перегляду старих фото й відео в телефоні. Цей міні-фільм я зняла сама у дворі мого будинку", – поділилася Каменських.

Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram @kamenskux

"Живіть так, щоб хотілося згадати кожен свій день! Не важливо, де ви зараз і де ви будете – в будь-якому куточку планети, на відпочинку або будинку, у великому мегаполісі або на дачі, з друзями, з коханою людиною – де б ви не знаходилися, цінуєте і колекціонуйте свої спогади", – додала співачка.

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Instagram @kamenskux

Шанувальники не залишилися байдужими, побачивши новий кліп. У коментарях під відео користувачі ділилися своїми враженнями.

"Мурашки по шкірі": Каменських довела до сліз шанувальників зворушливим відео
"Мурашки по шкірі": Каменських довела до сліз шанувальників зворушливим відео
"Мурашки по шкірі": Каменських довела до сліз шанувальників зворушливим відео
"Мурашки по шкірі": Каменських довела до сліз шанувальників зворушливим відео
"Мурашки по шкірі": Каменських довела до сліз шанувальників зворушливим відео
"Мурашки по шкірі": Каменських довела до сліз шанувальників зворушливим відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінився Потап після весілля з Настею Каменських.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Анна Міхно
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

  • У Києві стався масштабний спалах коронавірусу – в інтернаті захворіла 81 особа.

  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги