Каменських без макіяжу показала ранкові обійми коханого
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася ранковим знімком із коханим чоловіком.
В Instagram-акаунті артистка опублікувала зворушливе фото з чоловіком Потапом. У кадрі зірка постала без макіяжу в обіймах коханого.
"Мій добрий ранок. Кохання починається так щодня", – підписала кадр співачка.
Зворушливий знімок прокоментував і репер Потап, залишивши зірці смайли-сердечка.
Шанувальники Каменських зворушилися знімком з Потапом і повідомили, що вони красива пара. Деякі фанати навіть помітили за поглядом зірки, що вона щаслива.
"А погляд який щасливий! Будь завжди такою", "Найкращі", "Ви дуже красива пара", –писали фоловери в Instagram.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Каменскіх поділилася секретом стосунків з Потапом.