Каменських без макіяжу показала ранкові обійми коханого

Obozrevatel Люди 11:57, 24.10.2020 Оновлено: 12:09, 24.10.2020

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася ранковим знімком із коханим чоловіком.

В Instagram-акаунті артистка опублікувала зворушливе фото з чоловіком Потапом. У кадрі зірка постала без макіяжу в обіймах коханого.

"Мій добрий ранок. Кохання починається так щодня", – підписала кадр співачка.

Настя Каменських поділилася ранковим знімком з чоловіком Потапом.

Зворушливий знімок прокоментував і репер Потап, залишивши зірці смайли-сердечка.

Шанувальники Каменських зворушилися знімком з Потапом і повідомили, що вони красива пара. Деякі фанати навіть помітили за поглядом зірки, що вона щаслива.

"А погляд який щасливий! Будь завжди такою", "Найкращі", "Ви дуже красива пара", –писали фоловери в Instagram.

Шанувальники Каменських зворушилися знімком з Потапом.
Фанати повідомили, що Каменських і Потап красива пара.
Шанувальники засипали Каменських позитивними коментарями.
Фанатам сподобалося ранкове фото Каменських з Потапом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Каменскіх поділилася секретом стосунків з Потапом.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Генерал ЗСУ назвав заяву Зеленського про здачу Криму "вершиною політичного цинізму"

Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час

Javelin у 2014-му могли змінити ситуацію на Донбасі, – американський генерал

Зеленський пообіцяв побудувати п'ять медмістечок за 8 млрд

Порошенко розповів, як у 2014 році зміг отримати для України зброю із Заходу