Камалія розповіла, що її мало не зґвалтувала компанія чоловіків: стали відомі подробиці

Найбагатша співачка України, дружина відомого мільярдера Мохаммада Захура Камалія відверто розповіла, що в підлітковому віці її мало не зґвалтували.

Інцидент стався в під'їзді будинку. Про це артистка заявила в програмі "Зірковий шлях" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, одиного разу Камалія поїхала в гості до тітки. Дівчина зайшла в під'їзд будинку, а за нею слідом – компанія хлопців. Потім вони стали запихати її в ліфт.

В той момент співачку врятувало те, що вона вміла захищатися.

"Двох я вдарила, а поки інші були в шоці – стала дзвонити в усі квартири і кричати. Я така, я можу за себе постояти", – зазначила Камалія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Камалія заразилася і перехворіла на коронавірус. Після одужання їй все ж довелося полетіти на обстеження до Німеччини.