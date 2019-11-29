Камалія, Білик і Козловський: як виглядало найдорожче весілля 2019 року в Україні

Днями в Києві відгриміло розкішне весілля відомої української дизайнерки Олени Бернацької та бізнесмена Дем'яна Пульчева.

Як повідомляє "Караван историй", урочистість обійшла по ціннику навіть найдорожчі зіркові події цього року — одруження "золотої дівчинки" ексАссоль і довгоочікуване "весілля року" шоумена Потапа і співачки Насті Каменських.

Весілля Олени Бернацької і Дем'яна Пульчева стала найдорожчим в Україні у 2019 році Фото: karavan.ua

Весілля Олени Бернацької і Дем'яна Пульчева Фото: karavan.ua

Олена Бернацька і Дем'ян Пульчев Фото: karavan.ua

Олена Бернацька кидає букет нареченої Фото: karavan.ua

Весілля Олени Бернацької і Дем'яна Пульчева Фото: karavan.ua

Зазначається, що церемонія пройшла в одному з наймодніших закладів Києва — банкет-холі Regent Hill. На весіллі пари виступав гурт "НеАнгели", Віталій Козловський, Камалія, Діма Коляденко, Олексій Аккерман та Ірина Білик. До речі, остання назвала цю подію весіллям року. Ведучими свята були Григорій Решетник та Юлія Крауз.

Олена Бернацька і Дем'ян Пульчев танцюють весільний танець Фото: karavan.ua

Віталій Козловський Фото: karavan.ua

Камалія і Олена Бернацька Фото: karavan.ua

Дмитро Коляденко та Олена Бернацька Фото: karavan.ua

Ірина Білик Фото: karavan.ua

Олена Бернацька, Дем'ян Пульчев, Христина Решетник та Григорій Решетник Фото: instagram/kristina_reshetnik

Також привітати Олену Бернацьку і Дем'яна Пульчева прийшли й інші відомі друзі молодят — телеведуча Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким, продюсер Юрій Нікітін, співачки Ольга Горбачова, Ассія Ахат та багато інших.

Зіркові гості на весіллі Олени Бернацької і Дем'яна Пульчева Фото: karavan.ua

Олена Бернацька, Дем'ян Пульчев, Лілія Ребрик та Андрій Дикий Фото: karavan.ua

Юрій Нікітін, Олена Бернацька, Дем'ян Пульчев та Ольга Горбачова Фото: karavan.ua

В день весілля на Олені було дві ексклюзивних сукні, розшиті камінням ручної роботи. Для доньки Бернацької від першого шлюбу дизайнери розробили ідентичне плаття в мініатюрі. Зазначимо, що на урочистій події були й сини Пульчева.

Олена Бернацька з донькою Фото: karavan.ua

Донька Олени Бернацької Фото: karavan.ua

Олена Бернацька і Дем'ян Пульчев з дітьми Фото: karavan.ua

Олена Бернацька і Дем'ян Пульчев з дітьми Фото: karavan.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня відбулося довгоочікуване весілля шоумена Потапа (Олексій Потапенко) зі співачкою Настею Каменських (NK). Всі подробиці, фото і відео з розкішної урочистості дивіться тут.

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