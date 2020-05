Кайлі Міноуг – 52: як змінювалася легендарна знаменитість

У четвер, 28 травня, всесвітньо відома австралійська співачка та актриса Кайлі Міноуг відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 52 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує згадати, як змінювалася Міноуг за роки своєї музичної діяльності.

Кайлі Міноуг народилася 28 травня 1968 року в місті Мельбурн (Австралія). Вона досягла популярності в середині 1980-х років завдяки ролі в австралійській телевізійній мильній опері "Сусіди" ще до того, як почала кар'єру попспівачки.

Актори серіалу "Сусіди" – Кайлі Міноуг і Джейсон Донован Фото: biografii.net

Свій музичний шлях Міноуг почала у 1987 році. Тоді Кайлі підписала свій перший контракт зі звукозаписною компанією й в кінці липня того ж року випустила пісню під назвою "The Locomotion". Композиція буквально підірвала всі головні чарти Австралії та перетворила Міноуг з починаючої співачки в зірку світової естради.

Зазначимо, що за період кар'єри співачка випустила багато хітів: "I should be so lucky", "Where The Wild Roses Grow", "Impossible Princess", "Can not Get You Out Of My Head", "In Your Eyes" та інших.

У 2005 році Кайлі зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров'ям. У артистки діагностували рак грудей. Вона пройшла хімієтерапію і перенесла важку операцію.

У Кайлі Міноуг у 2005 році діагностували рак грудей Фото: instagram/kylieminogue

Через пів року після того, як їй поставили діагноз, Міноуг знову вийшла на сцену. Справитися з хворобою їй, на щастя, вдалося і зараз знаменитість продовжує випускати нові хіти. А також активно бере участь в кампаніях, які закликають жінок при найменших тривожних симптомах звертатися до лікаря.

