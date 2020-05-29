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30 травня • оновлено в 00:41
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Кайлі Дженнер виключили зі списку мільярдерів: через що

1.6т
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Американську модель і власницю косметичного бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер позбавили статусу наймолодшої мільярдерки в світі.

Дівчину звинувачують у обмані і приховуванні свого реального доходу. Про це повідомляє Forbes.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Відомо, що в січні Дженнер продала половину свого бренду Kylie Cosmetics за 600 мільйонів доларів і отримала приблизно 340 мільйонів доларів після сплати податку з продажів.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

За розрахунками експертів Forbes, особисті статки 22-річної Дженнер зараз складають трохи менше 900 мільйонів доларів. Видання також враховувало, що марка Kylie Cosmetics приносить менше доходу, ніж стверджувала Дженнер до угоди.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику. На фотографіях зірка позує в сексуальному коричневому купальнику з ефектними золотими ланцюгами.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Кайлі Дженнер
Місце
США
Тег
шоу-бизнес
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