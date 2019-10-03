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3 жовтня • оновлено в 10:09
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Кайлі Дженнер розлучилася з зірковим батьком своєї дитини: перші подробиці

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У ЗМІ з'явилася інформація про те, що американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер і репер Тревіс Скотт розлучилися.

Офіційного оголошення вони поки не роблять, оскільки дали собі час обміркувати рішення і зрозуміти, чи хочуть вони бути разом, пише видання TMZ.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт

GQ

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За даними інсайдерів, проблеми в стосунках пари виникли вже давно і практично все літо вони провели окремо.

"Вони взяли перерву, але поки не розірвали відносини остаточно. У них все ще є деякі проблеми з довірою, але в основному їх труднощі виникають через стрес, який приносить їх спосіб життя", - прокоментував інсайдер.

Кайлі Дженнер розлучилася з зірковим батьком своєї дитини: перші подробиці

Пара виховує маленьку дочку Стормі.

Only love Us vs The globe

Публікація від flame (@travisscott)

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кайлі Дженнер знялася у пікантній фотосесії зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом, де вона позувала абсолютно голою.

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Особа
Кайлі Дженнер
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