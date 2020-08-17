Кайлі Дженнер показала обличчя без макіяжу. Фото

Ольга Веркалець Люди 02:40, 18.08.2020

23-річна американська модель Кайлі Дженнер поділилася з шанувальниками фото, на якому зображена без косметики на обличчі.

В Instagram-сторіз зірка опублікувала знімок до та після макіяжу. На першій світлині дівчина використала Instagram-маску, яка вирівняла тон її шкіри (фото дивіться нижче).

Кайлі Дженнер показала себе без макіяжу
Скриншот Instagram

На другому знімку Кайлі вже зробила нюдовій макіяж продуктами власного бренду Kylie Cosmetics. Вона намалювала маленькі стрілки, яскраві губи, а на очі нанесла тіні теракотового відтінку. Також знаменитість надягла перуку з довгим волоссям.

Кайлі Дженнер з макіяжем
Скриншот Instagram

Раніше модель заявляла, що в неї часто бувають запалення на шкірі, але вона зовсім їх не соромиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі поділилася з шанувальниками пікантним знімком. На ньому вона позувала топлес у капелюсі з вуаллю, прикриваючи оголені груди руками.

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