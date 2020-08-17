Кайлі Дженнер показала обличчя без макіяжу. Фото
23-річна американська модель Кайлі Дженнер поділилася з шанувальниками фото, на якому зображена без косметики на обличчі.
В Instagram-сторіз зірка опублікувала знімок до та після макіяжу. На першій світлині дівчина використала Instagram-маску, яка вирівняла тон її шкіри (фото дивіться нижче).
На другому знімку Кайлі вже зробила нюдовій макіяж продуктами власного бренду Kylie Cosmetics. Вона намалювала маленькі стрілки, яскраві губи, а на очі нанесла тіні теракотового відтінку. Також знаменитість надягла перуку з довгим волоссям.
Раніше модель заявляла, що в неї часто бувають запалення на шкірі, але вона зовсім їх не соромиться.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі поділилася з шанувальниками пікантним знімком. На ньому вона позувала топлес у капелюсі з вуаллю, прикриваючи оголені груди руками.