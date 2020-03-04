Кайлі Дженнер ледь втримала пишні форми в бікіні: гаряче фото

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику.

Так, гарячими знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Кайлі Дженнер Instagram @kyliejenner

На фотографіях 22-річна Кайлі позує в сексуальному коричневому купальнику з ефектними золотими ланцюгами.

У кадрі Дженнер демонструє свою фігуру у всій красі, зокрема, акцентуючи увагу на соковитих формах – пишних грудях і сідницях.

Кайлі Дженнер похвалилася фігурою в бікіні Instagram @kyliejenner

Реакція шанувальників на провокаційні кадри не змусила себе чекати – буквально за кілька годин знімки зібрали майже вісім мільйон лайків.

Кайлі Дженнер Instagram @kyliejenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не впустила груди.

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