Головна Новини
4 березня • оновлено в 11:37
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Кайлі Дженнер ледь втримала пишні форми в бікіні: гаряче фото

Читати матеріал російською

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику.

Так, гарячими знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Instagram @kyliejenner

На фотографіях 22-річна Кайлі позує в сексуальному коричневому купальнику з ефектними золотими ланцюгами.

У кадрі Дженнер демонструє свою фігуру у всій красі, зокрема, акцентуючи увагу на соковитих формах – пишних грудях і сідницях.

Кайлі Дженнер похвалилася фігурою в бікіні

Кайлі Дженнер похвалилася фігурою в бікіні

Instagram @kyliejenner

Реакція шанувальників на провокаційні кадри не змусила себе чекати – буквально за кілька годин знімки зібрали майже вісім мільйон лайків.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Instagram @kyliejenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не впустила груди.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Кайлі Дженнер
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації