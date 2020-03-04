Кайлі Дженнер ледь втримала пишні форми в бікіні: гаряче фото

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику.
Так, гарячими знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Кайлі Дженнер
Instagram @kyliejenner
На фотографіях 22-річна Кайлі позує в сексуальному коричневому купальнику з ефектними золотими ланцюгами.
У кадрі Дженнер демонструє свою фігуру у всій красі, зокрема, акцентуючи увагу на соковитих формах – пишних грудях і сідницях.
Кайлі Дженнер похвалилася фігурою в бікіні
Instagram @kyliejenner
Реакція шанувальників на провокаційні кадри не змусила себе чекати – буквально за кілька годин знімки зібрали майже вісім мільйон лайків.
Кайлі Дженнер
Instagram @kyliejenner
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не впустила груди.
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