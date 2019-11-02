Кайлі Дженнер — 24: найвідвертіші фото топ-моделі

Знаменита американська модель і актриса, молодша сестра Кім Кардаш`ян Кендалл Дженнер в неділю, 3 листопада, відзначає свій день народження.
Тай, їй виповнюється 24 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найвідвертіших знімків зірки.
Кедалл Дженнер
Фото: instagram/kendalljenner
Кендалл Дженнер народилася 3 листопада 1995 у місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Вона почала підкорювати високу моду з 13 років. У 2010 році Кендалл підписала контракт з агентством "Wilhelmina Models" як підліткова модель.
Кедалл Дженнер продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер сексуально позує на камеру
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер продемонструвала підтягнуту "п'яту точку"
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер у відвертій білизні
Фото: instagram/kendalljenner
В кінці 2010 року Дженнер знялася у фотографа Ніка Саглембені. Фотосесія вилилася в скандал через відверті знімки чотирнадцятирічної дівчини. Але вони зробили її дуже відомою. У 2011 році Кендалл стала другою моделлю, яка прикрасила обкладинку "Miss Vogue". Вона також знімалася для таких відомих молодіжних видань: Forever 21, "OK!", "Teen Vogue" і "Seventeen".
Кедалл Дженнер повністю оголилася на камеру
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер гола
Фото: instagram/kendalljenner
Спокуслива Кедалл Дженнер
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер позує в одному рушнику
Фото: instagram/kendalljenner
Навесні 2014 року юна зірка дебютувала на Тижні моди. У Нью-Йорку вона демонструвала нову колекцію Марка Джейкобса, в Лондоні її вибрали для показу Giles Deacon, а в Парижі Кедалл представляла бренди Givenchy і Chanel.
Кедалл Дженнер засвітила голі груди
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер сексуально позує на камеру
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер в пікантній фотосесії
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер оголила груди
Фото: instagram/kendalljenner
Гола Кедалл Дженнер у ванній
Фото: instagram/kendalljenner
10 листопада 2015 року Кендалл, разом з Джіджі Хадід дебютували на ювілейному показі Victoria's Secret, в Нью-Йорку. А у 2016 році Дженнер була визнана моделлю року за версією впливового порталу Models.com і очолила рейтинг найкрутіших жінок світу за версією журналу GQ.
Кедалл Дженнер і Джіджі Хадід
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер оголила груди
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер сексуально позує на камеру
Фото: instagram/kendalljenner
У вересні 2017 року, фешн-видання Daily Front Row назвало Кендалл "модною іконою десятиліття". А в листопаді вона була визнана найбільш високооплачуваною моделлю у світі, за версією журналу Forbes. Дохід Дженнер складав 22 млн доларів.
Кедалл Дженнер у спокусливому боді
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер засвітила інтимну частину тіла
Фото: instagram/kendalljenner
Кедалл Дженнер у відвертій фотосесії
Фото: instagram/kendalljenner
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кендалл Дженнер знялася абсолютно голою в провокаційній фотосесії.
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