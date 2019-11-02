Кайлі Дженнер — 24: найвідвертіші фото топ-моделі

Знаменита американська модель і актриса, молодша сестра Кім Кардаш`ян Кендалл Дженнер в неділю, 3 листопада, відзначає свій день народження.

Тай, їй виповнюється 24 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найвідвертіших знімків зірки.

Кедалл Дженнер Фото: instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер народилася 3 листопада 1995 у місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Вона почала підкорювати високу моду з 13 років. У 2010 році Кендалл підписала контракт з агентством "Wilhelmina Models" як підліткова модель.

Кедалл Дженнер продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер сексуально позує на камеру Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер продемонструвала підтягнуту "п'яту точку" Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер у відвертій білизні Фото: instagram/kendalljenner

В кінці 2010 року Дженнер знялася у фотографа Ніка Саглембені. Фотосесія вилилася в скандал через відверті знімки чотирнадцятирічної дівчини. Але вони зробили її дуже відомою. У 2011 році Кендалл стала другою моделлю, яка прикрасила обкладинку "Miss Vogue". Вона також знімалася для таких відомих молодіжних видань: Forever 21, "OK!", "Teen Vogue" і "Seventeen".

Кедалл Дженнер повністю оголилася на камеру Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер гола Фото: instagram/kendalljenner

Спокуслива Кедалл Дженнер Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер позує в одному рушнику Фото: instagram/kendalljenner

Навесні 2014 року юна зірка дебютувала на Тижні моди. У Нью-Йорку вона демонструвала нову колекцію Марка Джейкобса, в Лондоні її вибрали для показу Giles Deacon, а в Парижі Кедалл представляла бренди Givenchy і Chanel.

Кедалл Дженнер засвітила голі груди Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер сексуально позує на камеру Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер в пікантній фотосесії Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер оголила груди Фото: instagram/kendalljenner

Гола Кедалл Дженнер у ванній Фото: instagram/kendalljenner

10 листопада 2015 року Кендалл, разом з Джіджі Хадід дебютували на ювілейному показі Victoria's Secret, в Нью-Йорку. А у 2016 році Дженнер була визнана моделлю року за версією впливового порталу Models.com і очолила рейтинг найкрутіших жінок світу за версією журналу GQ.

Кедалл Дженнер і Джіджі Хадід Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер оголила груди Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер сексуально позує на камеру Фото: instagram/kendalljenner

У вересні 2017 року, фешн-видання Daily Front Row назвало Кендалл "модною іконою десятиліття". А в листопаді вона була визнана найбільш високооплачуваною моделлю у світі, за версією журналу Forbes. Дохід Дженнер складав 22 млн доларів.

Кедалл Дженнер у спокусливому боді Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер засвітила інтимну частину тіла Фото: instagram/kendalljenner

Кедалл Дженнер у відвертій фотосесії Фото: instagram/kendalljenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кендалл Дженнер знялася абсолютно голою в провокаційній фотосесії.

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