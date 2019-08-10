Кайлі Дженнер - 22: найсексуальніші фото красуні

10 серпня День народження відзначає американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер. Вона була учасницею телевізійного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" і є засновницею і власницею компанії Kylie Cosmetics.

У 2019 році вона стала наймолодшим мільярдером в історії, тим самим побивши рекорд Марка Цукерберга. OBOZREVATEL пропонує побачити найсексуальніші фото Дженнер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, легендарний іспанська актор і серцеїд Антоніо Бандерас 10 серпня відзначає 59-й день народження. Фатальний красунчик Голлівуду з роками не сильно змінився, за винятком сивини на скронях і мімічних зморшок, які тільки надають йому мужності.

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