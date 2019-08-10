Кайлі Дженнер - 22: найсексуальніші фото красуні

10 серпня День народження відзначає американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер. Вона була учасницею телевізійного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" і є засновницею і власницею компанії Kylie Cosmetics.
У 2019 році вона стала наймолодшим мільярдером в історії, тим самим побивши рекорд Марка Цукерберга. OBOZREVATEL пропонує побачити найсексуальніші фото Дженнер.
posted some exclusive polaroids on The Kylie Jenner Official App from the past few years ..
Як раніше писав OBOZREVATEL, легендарний іспанська актор і серцеїд Антоніо Бандерас 10 серпня відзначає 59-й день народження. Фатальний красунчик Голлівуду з роками не сильно змінився, за винятком сивини на скронях і мімічних зморшок, які тільки надають йому мужності.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!