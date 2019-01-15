''Кадр року'': Бузова розбурхала мережу вульгарними фото

Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова похвалилася перед шанувальниками вульгарними фото.

Так, знімки з відпочинку на Мальдівах вона опублікувала в історіях Instagram. На одному з них зірка позувала у відвертому бікіні, широко розставивши ноги.

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Також Бузова розбурхала публіку ще двома не менш пікантними фото, де продемонструвала свою п'яту точку.

"Я б перемогла у номінації — кадр року", — прокоментувала знімок Ольга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна російська співачка і телеведуча, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова впала з гамака у гонитві за гарним фото. Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram