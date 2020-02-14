"Насилу вдавалося боротися": Йовович розповіла про лікування новонародженої доньки

Голлівудська актриса Мілла Йовович, у новонародженої доньки якої діагностували важку форму жовтяниці, поділилась з шанувальниками, як зараз почувається дитина.
Так, за словами зірки, дівчинці з труднощами вдавалося боротися з хворобою. Однак зараз вона вже вдома в оточенні рідних. Про це Йовович розповіла на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації фото з крихітною Ошин.
Мілла Йовович з чоловіком і новонародженою Ошин
Фото: instagram/millajovovich
Мілла Йовович з дітьми
Фото: instagram/millajovovich
Зірка також поділилася, що лікарі порадили їй вдома використовувати спеціальне фотоодіяло з синім випромінюванням для розщеплення антитіл до білірубіну в крові немовлятка.
"До трубки підключений вентилятор, тому вона не перегрівається. Спочатку було трохи страшно, але тепер я звикла до нього. Хотілося б, щоб сонячного світла було достатньо, але через несумісність нашої крові одне тільки сонячне світло їй не допоможе", – розповіла Міла.
Новонароджена донька Мілли Йовович Ошин
Фото: instagram/millajovovich
Крім того, вона зазначила, що ніякі процедури не можуть зашкодити їй відчувати себе затишно біля немовляти. Йовович насолоджується тим, що може весь день лежати в ліжку і годувати свою маленьку донечку.
Міла Йовович з новонародженою Ошин
Фото: instagram/millajovovich
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мілла Йовович зізнавалася, що третя вагітність дається їй важко. За дев'ять місяців вона поправилась на 22 кілограми, через що їй було складно пересуватися.
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