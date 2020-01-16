Йосип Пригожин висміяв Меган Маркл і сам нарвався

Чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин невдало пожартував про членів британської королівської сім'ї, обізвавши принца Гаррі жабою.

Гаррі і його дружина Меган днями повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження, і саме ця новина розбурхала фантазію чоловіка Валерії.

"Меган Маркл – єдина жінка в світі, яка вийшла заміж за принца і перетворила його на жабу", - йдеться у публікації Пригожина в Інстаграм.

Підписникам гумор Йосипа не зайшов.

"Добре, що з тобою так не вийшло", "Когось в жабу перетворюють, хтось за Шрека заміж виходить. Світ - дивовижна штука", "Несподівано. Чомусь Вам не подобається, коли лізуть у Ваші справи сімейні" , - пишуть Пригожину користувачі.

Багато хто вказав чоловікові Валерії, що це дуже низькопробний гумор, а сам він – підкаблучник.

"Господи, вже від вас такого висеру, Пригожкін, взагалі не очікувала... Нижче плінтуса гумор", "Ой бл*. Вас теж під каблук загнали і нічого - живете не скаржитеся. Не він перший і не він останній. Тому не судіть, і не судимі будете", - наїхали фоловери на Йосипа Пригожина.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що Маркл і принц Гаррі влаштували революцію.

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