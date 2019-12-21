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21 грудня • оновлено в 12:24
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"Йому втрачати нічого, з гвинтівкою приїде": батько Фріске погрожує Пригожину

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Російський продюсер Йосип Пригожин розповів про те, що батько Жанни Фріске Володимир подзвонив йому з погрозами.

Так, як передає Рен-ТВ, після того, як Пригожин висловився про новий імідж сестри Фріске Наталії та про те, що вона не зможе замінити Жанну, її батько вирішив розібратися з продюсером.

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

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Так, Володимир подзвонив Йосипу з погрозами:

"Ви навіть не уявляєте рівень образ на мою адресу з погрозами, що він до мене з гвинтівкою приїде. Це якесь безумство. Мені здавалося, що він розумна людина. Говорив, що йому втрачати нічого, він і з гвинтівкою до мене може прийти. Може, його в психіатричну лікарню помістити?"

За словами Пригожина, все гнівні повідомлення Володимира він зберіг у телефоні. Зараз він чекає вибачень від Фріске, інакше опублікує всі моторошні слова, які говорив на його адресу чоловік.

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

Собеседник

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що сестра російської співачки Жанни Фріске Наталія різко відповіла на критику її нового образу. Жінка заявила, що не знає, що їй ще зробити, щоб від неї всі відчепилися і перестали порівнювати з сестрою.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Володимир Фріске Йосип Пригожин
Місце
Росія
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