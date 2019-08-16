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"Йому подобається, коли я без одягу": Брежнєва розповіла про інтим з Меладзе

11.4т Читати матеріал російською

Українська співачка Віра Брежнєва, яка переїхала в Росію, розповіла про свої стосунки з чоловіком композитором Костянтином Меладзе.

Так, артистка поділилася інтимними подробицями свого життя, а також розкрила секрет своєї краси, пише Vogue.

"Йому подобається, коли я без одягу": Брежнєва розповіла про інтим з Меладзе
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"Мені подобається, коли чоловік доглядає за жінкою, коли він робить їй компліменти і дозволяє їй відчувати себе особливою. Мій чоловік каже, що найкрасивішою я буваю з ранку, коли у мене розпатлане волосся і немає ні грама косметики. Йому подобається, коли ми наодинці і я без одягу. А недавно він надіслав моє фото з підписом: "Це фото треба послати в космос. Щоб інопланетяни відразу полюбили людей". Після таких слів я дійсно відчуваю себе найкрасивішою на світі, і не важливо, є у мене зморшки чи ні", - сказала Брежнєва.

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Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Співачка зазначила, що раніше вона відвідувала психолога.

"Кілька років я відвідувала психолога, з яким ми опрацьовували переживання дитинства, юності. Позбувшись від всіх цих образ і психологічних вузлів, я стала більш гармонійною і вільною і, як наслідок, навчилася любити себе і приймати такою, яка є. Важливу роль в цьому грає чоловік, який знаходиться поруч з жінкою", - зазначила артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва продемонструвала груди у відвертому топі, за що її розкритикували в мережі.

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Особи
Віра Брежнєва Костянтин Меладзе
Місце
Росія
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Любит Обозреватель рекламировать разных спермовыжималок и шмар. Видимо писать больше не о ком
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