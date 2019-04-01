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Йому 36, а їй 53: екс-дружина Безрукова вийшла у світ із молодим бойфрендом

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53-річна російська актриса Ірина Безрукова засвітилася на публіці з хлопцем, який молодший за неї майже на 18 років.

Як повідомляє "Экспресс газета", колишня дружина Сергія Безрукова відвідала прем'єру драми режисера Антона Більжо "Амбівалентність" у московському кіноцентрі "Жовтень". Ірина позувала на червоній доріжці одна, потім зникла в барі, де її зачекався 36-річний артист Ігор Оробей.

За словами видання, це не перший спільний вихід у світ закоханої пари. Рік тому Безрукова і Оробей разом прийшли на прем'єру фільму "Привид у броні". Тоді на запитання: "Це ваш бойфренд?" Ірина лише загадково посміхнулася.

Ірина Безрукова і Ігор Оробей

Ірина Безрукова і Ігор Оробей

Фото: eg.ru

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Зазначається, що з російським актором Сергієм Безруковим Ірина розлучилася понад три роки тому і відтоді частенько з'являється на публіці то з одним, то з іншим чоловіком. Однак у шоубізнесовій тусовці шепочуться: "Оробей, хоч і молодший за Безрукову майже на 18 років, але у них це все серйозно".

Ірина Безрукова і Ігор Оробей

Ірина Безрукова і Ігор Оробей

Фото: eg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома співачка і народна артистка України Софія Ротару засвітилася в компанії молодого чоловіка.

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Особа
Ірина Безрукова
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