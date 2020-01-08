Головна Новини
8 січня • оновлено в 14:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Його довели!" Джигарханян перестав впізнавати свою сім'ю

1.5т
Читати матеріал російською

Відомий актор Армен Джигарханян перестав впізнавати людей. За словами актриси Віталіни Цимбалюк-Романівської чоловіка довели до такого стану, щоб він знову воз'єднався зі своєю колишньою дружиною Тетяною Власовою.

Про це вона заявила під час шоу "Пусть говорят". За її словами, він також перестав впізнавати свою сім'ю.

Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

Новини
"Дякує за молитви": Заворотнюк вперше за довгий час звернулася до шанувальників
"Він не впізнає людей і не знає, що відбувається. Його довели до такого стану навмисне", - заявила Цимбалюк-Романовська.

При цьому сама Власова вважає, що в усьому винна Віталіна. А Цимбалюк-Романовська стверджує, що Армена Борисовича у неї "забрали" люди, які хочуть заволодіти всіма його грошима і майном.

Армен Джигарханян і Віталіна Цимбалюк-Романовська

Армен Джигарханян і Віталіна Цимбалюк-Романовська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2019 року ексдружина Армена Джигарханяна Віталіна Цимбалюк-Романовська розповідала, що він знаходився в дуже поганому стані, тому зовсім не з'являвся на публіці. Однак в червні його син показав фотографію, на якій Армен добре виглядав і відпочивав в колі близьких.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Армен Джигарханян
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
заеб...ли уже этим мылом
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги