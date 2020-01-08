"Його довели!" Джигарханян перестав впізнавати свою сім'ю

Відомий актор Армен Джигарханян перестав впізнавати людей. За словами актриси Віталіни Цимбалюк-Романівської чоловіка довели до такого стану, щоб він знову воз'єднався зі своєю колишньою дружиною Тетяною Власовою.

Про це вона заявила під час шоу "Пусть говорят". За її словами, він також перестав впізнавати свою сім'ю.

Армен Джигарханян

"Він не впізнає людей і не знає, що відбувається. Його довели до такого стану навмисне", - заявила Цимбалюк-Романовська.

При цьому сама Власова вважає, що в усьому винна Віталіна. А Цимбалюк-Романовська стверджує, що Армена Борисовича у неї "забрали" люди, які хочуть заволодіти всіма його грошима і майном.

Армен Джигарханян і Віталіна Цимбалюк-Романовська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2019 року ексдружина Армена Джигарханяна Віталіна Цимбалюк-Романовська розповідала, що він знаходився в дуже поганому стані, тому зовсім не з'являвся на публіці. Однак в червні його син показав фотографію, на якій Армен добре виглядав і відпочивав в колі близьких.

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