Йоганн Себастьян Бах: як виглядає новий незвичайний дудл від Google

334 роки тому в німецькому місті Айзенах народився музикант Йоганн Себастьян Бах. З такої нагоди Google випустив незвичайний дудл.

На головній сторінці пошуковика користувачів очікує інтерактивна гра, створена на основі технологій машинного навчання, повідомляє The Verge.

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Команда Google Doodle пропустила через самонавчальний алгоритм 306 творів Баха з відсутніми нотами і попросила його відновити твори. В процесі комп'ютер виявив деякі правила. Хорали Баха зазвичай складаються з чотирьох голосів: сопрано, альт, тенор і бас.

Сам дудл - інтерактивний: за допомогою нього користувач може нанести кілька нот на нотний стан, після чого алгоритм самостійно створить готовий невеликий твір-хорал для чотирьох голосів.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, Google присвятив новий дудл історичному ірландському святу Дню святого Патріка, яке відзначається 17 березня в англомовних країнах. В основу було закладено трилисник (seamróg), який є символом країни і навіть зареєстрованої торгової марки. Він приймає різні хитромудрі форми.

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