Jerry Heil зацькували в мережі через підтримку Росії на Євробаченні: коментар співачки

Українська співачка Jerry Heil пояснила свій скандальний пост про те, що російський рейв-гурт Little Big може перемогти на Євробаченні-2020.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала новий пост, в якому заявила, що ніколи не підтримувала вторгнення і дії російської влади.

Jerry Heil Instagram @thejerryheil

"Що ви подумали, коли дізналися, що LB буде виступати на Євробаченні? Я подумала, що це може бути розрив, тому що у фронтмена сильна енергетика – це факт! "Скібіді", яке б відношення до треку у кого не було, знає кожен! Розумієте тепер, про що я? Я ніколи не підтримувала вторгнення і дії російської влади. Два питання для подумати: навіщо я б робила це зараз і навіщо шукати підтексти там, де пишеться чорним по білому. Такий неформатний формат заходить на конкурсі дуже часто" , – написала Jerry Heil.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що лідер гурту Little Big Ілля Прусікін згадав, як одного разу його послав Володимир Зеленський.

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