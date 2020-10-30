Jerry Heil поголила голову і показалась фанатам

Молода українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) опублікувала відеоролик, на якому позує з поголеною головою.

"Багатьом же було цікаво", – написала виконавиця під відео. Публікація з'явилась у стрічці Jerry Heil на її сторінці в Instagram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Jerry Heil радикально сменила имидж. instagram.com/thejerryheil/

Крім того, на кадрах видно яскравий макіяж співачки – густо наведені брови й нафарбовані губи.

Фанати Jerry Heil розділились на кілька таборів. Одним дуже сподобались такі радикальні зміни зовнішності артистки. Інші припустили, що це макіяж до Гелловіну, а лисина – частина карнавального образу.

"Це, типу, для Гелловіну така перука лиса? Ахах, але вас випередила вже одна блогерка", – написала одна з користувачок.

Jerry Heil радикально змінила імідж instagram.com/thejerryheil/

"Ой, клас, одна з моїх мрій", – написала інша.

"Проспорила собі, стримала слово. Сильна", – прокоментувала ще одна фанатка.

Jerry Heil радикально змінила імідж instagram.com/thejerryheil/

"Боже, аж в серці йокнуло через ту інтонацію, сподіваюсь, це не стосується нічного поганого... Скажіть, що це просто перука або перфоманс, будь ласка", – висловила надію підписниця.

Jerry Heil радикально змінила імідж instagram.com/thejerryheil/

Нагадаємо, раніше Шемаєва уклала парі. За кілька тижнів, вона повинна була схуднути на 3 кілограми. Якщо їй не вдасться це зробити, то дівчина зобов'язана була поголити голову.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, раніше Jerry Heil вирішила подати до суду на маловідомого виконавця FAYNYY (Сергій Москалець), який випустив пісню "Не Яна", де в приспіві зізнається, що хоче "тр*хнути Джеррі Хейл".