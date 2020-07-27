Jerry Heil розгромили в мережі через російську мову: нова пісня спричинила хвилю критики

Українську співачку Jerry Heil (Яна Шемаєва) розкритикували в мережі через прем'єру лірик-відео до треку "Блогер".

Користувачів розлютило, що артистка вперше виконала пісню російською мовою. Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі Jerry Heil (дивіться відео в кінці новини).

Багато шанувальників співачки засудили її за те, що вона заспівала російською. На їхню думку, у такий спосіб вона має намір завоювати російський ринок.

Джеррі Гейл презентувала пісню "Блогер" YouTube-канал Jerry Heil

Інші ж зазначили, що українською мовою творчість Jerry Heil звучить більш гармонійно та цікаво. Крім того, користувачі вказали, що нова пісня загалом є "бездарною", а саму дівчину назвали "безпринципною заробітчанкою".

"Шкода бачити, як цікавий проєкт скотився... Ок, якщо тільки стиль, але перехід на російську заради російського ринку – це жесть. Чергова заробітчанка без принципів...", – розсердилися коментатори.

"Даєш російськомовне, так тримати!" – із сарказмом додали інші.

"Байдуже на мову, сама робота – відстій, що в музичному плані, що в текстовому, що картинка. Видно, що робота частково з-під палки і висмоктувалася з останніх сил, взагалі не творчо ні краплі", – також вказали користувачі мережі.

YouTube-канал Jerry Heil

YouTube-канал Jerry Heil

YouTube-канал Jerry Heil

YouTube-канал Jerry Heil

YouTube-канал Jerry Heil

YouTube-канал Jerry Heil

YouTube-канал Jerry Heil

YouTube-канал Jerry Heil

YouTube-канал Jerry Heil

Цікаво, що в новому треку виконавиця перераховує імена відомих блогерів, серед яких – Настя Івлєєва, Регіна Тодоренко та інші. У тексті пісні артистка співає, що хотіла б "ноги Тодоренко і груди, як у Івлєєвої".

Задум дуже нагадує популярний трек співачки Насті Каменських "Попа, как у Ким", де артистка також перераховує частини тіла відомих дівчат.

Лірик-відео на пісню Jerry Heil "Блогер": дивитися онлайн

Дивіться також для порівняння кліп NK "Попа, как у Ким":

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Jerry Heil вирішила подати до суду на маловідомого виконавця FAYNYY (Сергій Москалець), який випустив пісню "Не Яна", де він у приспіві визнається, що хоче "тр*хнути Джеррі Гейл".