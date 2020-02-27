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27 лютого • оновлено в 03:27
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Jerry Heil показала фігуру в білизні: пікантне фото

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Популярна співачка і фіналістка національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil вразила шанувальників відвертим знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертій білизні лимонного кольору, продемонструвавши спокусливу фігуру. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Jerry Heil

Jerry Heil

Фото: instagram/thejerryheil

"На тій зйомці мені так важливо було не вдавати з себе сексі-кішечку, і водночас не боятися зняти одяг і позувати. Яка є.." – написала Jerry Heil.

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Jerry Heil у відвертій білизні

Jerry Heil у відвертій білизні

Фото: instagram/thejerryheil

Зазначимо, що підписники дівчини оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.

Jerry Heil показала фігуру в білизні: пікантне фото
Jerry Heil показала фігуру в білизні: пікантне фото
Jerry Heil показала фігуру в білизні: пікантне фото
Jerry Heil показала фігуру в білизні: пікантне фото

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Jerry Heil, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Jerry Heil в пікантній фотосесії

Jerry Heil в пікантній фотосесії

Фото: instagram/thejerryheil

Jerry Heil сексуально позує на камеру

Jerry Heil сексуально позує на камеру

Фото: instagram/thejerryheil

Спокуслива Jerry Heil

Спокуслива Jerry Heil

Фото: instagram/thejerryheil

Jerry Heil гола в ліжку

Jerry Heil гола в ліжку

Фото: instagram/thejerryheil

Jerry Heil у відвертій білизні

Jerry Heil у відвертій білизні

Фото: instagram/thejerryheil

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прийомна донька українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа), донька його колишньої дружини Ірини Горової Наталя влаштувала гарячу фотосесію у білизні.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
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