Jerry Heil показала фігуру в білизні: пікантне фото

Популярна співачка і фіналістка національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil вразила шанувальників відвертим знімком.
Так, на ньому зірка позувала у відвертій білизні лимонного кольору, продемонструвавши спокусливу фігуру. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Jerry Heil
Фото: instagram/thejerryheil
"На тій зйомці мені так важливо було не вдавати з себе сексі-кішечку, і водночас не боятися зняти одяг і позувати. Яка є.." – написала Jerry Heil.
Jerry Heil у відвертій білизні
Фото: instagram/thejerryheil
Зазначимо, що підписники дівчини оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.
Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Jerry Heil, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.
Jerry Heil в пікантній фотосесії
Фото: instagram/thejerryheil
Jerry Heil сексуально позує на камеру
Фото: instagram/thejerryheil
Спокуслива Jerry Heil
Фото: instagram/thejerryheil
Jerry Heil гола в ліжку
Фото: instagram/thejerryheil
Jerry Heil у відвертій білизні
Фото: instagram/thejerryheil
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прийомна донька українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа), донька його колишньої дружини Ірини Горової Наталя влаштувала гарячу фотосесію у білизні.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!