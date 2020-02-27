Jerry Heil показала фігуру в білизні: пікантне фото

Популярна співачка і фіналістка національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil вразила шанувальників відвертим знімком.

Так, на ньому зірка позувала у відвертій білизні лимонного кольору, продемонструвавши спокусливу фігуру. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Jerry Heil Фото: instagram/thejerryheil

"На тій зйомці мені так важливо було не вдавати з себе сексі-кішечку, і водночас не боятися зняти одяг і позувати. Яка є.." – написала Jerry Heil.

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Jerry Heil у відвертій білизні Фото: instagram/thejerryheil

Зазначимо, що підписники дівчини оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.

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Jerry Heil в пікантній фотосесії Фото: instagram/thejerryheil

Jerry Heil сексуально позує на камеру Фото: instagram/thejerryheil

Спокуслива Jerry Heil Фото: instagram/thejerryheil

Jerry Heil гола в ліжку Фото: instagram/thejerryheil

Jerry Heil у відвертій білизні Фото: instagram/thejerryheil

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