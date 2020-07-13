Jerry Heil подала до суду на співака через вульгарну пісню про себе: подробиці скандалу

Українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) вирішила подати до суду на маловідомого виконавця FAYNYY (Сергій Москалець), який випустив пісню "Не Яна", де в приспіві зізнається, що хоче "тр*хнути Джеррі Хейл".

Виконавиця відзначила, що трек завдає шкоди її честі та гідності. Про своє рішення подати позов до суду співачка повідомила в своєму Instagram-акаунті (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Все почалося з того, що 2-го липняFAYNYY випустив дебютний альбом Hameleon, до якого увійшла пісня "Не Яна". У тексті автор спершу розповідає про Jerry Heil, а потім співає що хоче її "тр*хнути" та відвезти на Балі.

Співак FAYNYY Instagram @faynyy

Маловідомого виконавця одразу ж захейтили користувачі YouTube, де він опублікував скандальну композицію. Тому 3-го липня він написав пост із вибаченнями, де зізнався, що не хотів образити Jerry Heil.

"Замініть слово "тр*хну" на "поцілую", і ви отримаєте милу, наївну пісню, яка нічим не відрізняється від іншої попси. Сподіваюсь, ви вловили мій любовний месендж", – додав FAYNYY.

FAYNYY вибачився перед Jerry Heil Скріншот

6-го липня співачка написала пост, де назвала трек примітивним. Також вона додала, що її "максимально бентежить все в артистові: і його маніакальна “любов до моєї музики”, і вигляд персонажа".

"Я ігнорила виконавця, бо там хайп заради хайпу! Я спокійно ігнорила би далі, якби незнайомі люди не завалили мені коменти і дірект повідомленнями "вау, який цікавий тречок випустив Файний! Він про тебе, до речі!" – відзначила артистка.

Jerry Heil обурив трек "Не Яна" Скріншот

Щоб досягнути більшої популярності, FAYNYY вирішив рекламувати на трек на різноманітних майданчиках. Після цього виконавець записав сторіз в Instagram, що напише ще таких пісень, якщо Jerry Heil продовжуватиме його ігнорувати.

"Він заспівав те, що написав. Це не прямий ефір – на створення треку у людини йде час, і його достатньо, щоб усвідомити слова, які виконуєш. Чувак хоче хайпувати, я його не осуджую. Мені не подобається використання жіночої сексуальності для хайпу, та, на жаль, немає поки жодної статті, яка би змусила його подумати над тим, що він сказав", – наголосила співачка.

Jerry Heil додала, що за процедурою, перед поданням позову вона повинна проінформувати артиста про свої наміри. У повідомленні-вимозі дівчина попросила видалити трек з усіх платформ і зняти відео-вибачення.

Повідомлення-вимога Jerry Heil до виконавця FAYNYY Instagram Jerry Heil

Відзначимо, що на даний момент на YouTube-каналі виконавця FAYNYY пісня "Не Яна" вже видалена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Jerry Heil випустила кліп на нову пісню під назвою Chewing.