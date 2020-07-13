Jerry Heil подала до суду на співака через вульгарну пісню про себе: подробиці скандалу
Jerry Heil подала до суду на співака FAYNYY.
Українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) вирішила подати до суду на маловідомого виконавця FAYNYY (Сергій Москалець), який випустив пісню "Не Яна", де в приспіві зізнається, що хоче "тр*хнути Джеррі Хейл".
Виконавиця відзначила, що трек завдає шкоди її честі та гідності. Про своє рішення подати позов до суду співачка повідомила в своєму Instagram-акаунті (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
Все почалося з того, що 2-го липняFAYNYY випустив дебютний альбом Hameleon, до якого увійшла пісня "Не Яна". У тексті автор спершу розповідає про Jerry Heil, а потім співає що хоче її "тр*хнути" та відвезти на Балі.
Співак FAYNYY Instagram @faynyy
Маловідомого виконавця одразу ж захейтили користувачі YouTube, де він опублікував скандальну композицію. Тому 3-го липня він написав пост із вибаченнями, де зізнався, що не хотів образити Jerry Heil.
"Замініть слово "тр*хну" на "поцілую", і ви отримаєте милу, наївну пісню, яка нічим не відрізняється від іншої попси. Сподіваюсь, ви вловили мій любовний месендж", – додав FAYNYY.
FAYNYY вибачився перед Jerry Heil Скріншот
6-го липня співачка написала пост, де назвала трек примітивним. Також вона додала, що її "максимально бентежить все в артистові: і його маніакальна “любов до моєї музики”, і вигляд персонажа".
"Я ігнорила виконавця, бо там хайп заради хайпу! Я спокійно ігнорила би далі, якби незнайомі люди не завалили мені коменти і дірект повідомленнями "вау, який цікавий тречок випустив Файний! Він про тебе, до речі!" – відзначила артистка.
Jerry Heil обурив трек "Не Яна" Скріншот
Щоб досягнути більшої популярності, FAYNYY вирішив рекламувати на трек на різноманітних майданчиках. Після цього виконавець записав сторіз в Instagram, що напише ще таких пісень, якщо Jerry Heil продовжуватиме його ігнорувати.
"Він заспівав те, що написав. Це не прямий ефір – на створення треку у людини йде час, і його достатньо, щоб усвідомити слова, які виконуєш. Чувак хоче хайпувати, я його не осуджую. Мені не подобається використання жіночої сексуальності для хайпу, та, на жаль, немає поки жодної статті, яка би змусила його подумати над тим, що він сказав", – наголосила співачка.
Jerry Heil додала, що за процедурою, перед поданням позову вона повинна проінформувати артиста про свої наміри. У повідомленні-вимозі дівчина попросила видалити трек з усіх платформ і зняти відео-вибачення.
Повідомлення-вимога Jerry Heil до виконавця FAYNYY Instagram Jerry Heil
Відзначимо, що на даний момент на YouTube-каналі виконавця FAYNYY пісня "Не Яна" вже видалена.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Jerry Heil випустила кліп на нову пісню під назвою Chewing.