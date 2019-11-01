Jah Khalib презентував новий альбом

Відомий казахський виконавець, автор пісень Бахтіяр Мамедов, більш відомий, як Jah Khalib випустив нову платівку, яка отримала назву "Выход в свет".
До неї увійшли 14 треків, в тому числі фіти з відомими артистами: з Maruv, Kyivstoner, Олегом Грузом і Джамалом.
wikipedia.org
Крім цього, артист опублікував і кліп на пісню "Джадуа"
Зазначимо, що артист записав спільну композицію з українською співачкою Джамалою.
"Вийшла магічна робота, про ту незрозумілу зв'язок між людьми, яка допомагає їм пройти всі на своєму шляху", - описала пісню Джамала.
Ура, вона тут! Слухайте нашу нову пісню з @JahKhalib - Кохаю. Вийшла магічна робота, про ту незрозумілу зв'язок між людьми, яка допомагає їм пройти все на своєму шляху. Обіймаю. Тега в коментарях тих, кому б ви хотіли сказати слова цієї пісні. Ілюстрація: @denisdidkivskyi Cлушаем на стрімінгових платформах: @applemusic @googleplaymusic @spotify #Jamala #JahKhalib # Кохаю #applemusic #googleplaymusic #spotify
Як раніше писав OBOZREVATEL, українська група "Бумбокс" випустила новий альбом "Таємний код: Рубікон". Платівка записана в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки.
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