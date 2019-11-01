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1 листопада • оновлено в 16:01
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Jah Khalib презентував новий альбом

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Відомий казахський виконавець, автор пісень Бахтіяр Мамедов, більш відомий, як Jah Khalib випустив нову платівку, яка отримала назву "Выход в свет".

До неї увійшли 14 треків, в тому числі фіти з відомими артистами: з Maruv, Kyivstoner, Олегом Грузом і Джамалом.

Jah Khalib презентував новий альбом

wikipedia.org

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Крім цього, артист опублікував і кліп на пісню "Джадуа"

Зазначимо, що артист записав спільну композицію з українською співачкою Джамалою.

"Вийшла магічна робота, про ту незрозумілу зв'язок між людьми, яка допомагає їм пройти всі на своєму шляху", - описала пісню Джамала.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська група "Бумбокс" випустила новий альбом "Таємний код: Рубікон". Платівка записана в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки.

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Jah Khalib
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