Івлєєву вкусила муха цеце на зйомках "Орла і Решки"

Російську блогерку та телеведучу Анастасію Івлєєву під час зйомок програми "Орел і Решка" в Африці вкусила муха цеце.

Такою інформацією артистка поділилася в особистому Telegram-каналі. За словами Івлєєвої, після укусу мухи у неї почалася алергія, все почало вкриватися пухирями.

"Мене в дупу вкусила муха цеце, бл*ть. У мене пішла чи то алергія, чи то висип по всьому тілу і все страшно початок свербіти. Все у мене – ноги, руки, шия – почало покриватися пухирями. Організм відреагував таким чином. Слава богу, були пігулки", – розповіла вона.

Івлєєву вкусила муха цеце. Instagram Анастасії Івлєєвої

Івлєєва також додала, що після інциденту прийняла антигістамінні засоби, і висип став зменшуватися. Вона уточнила, що гід, який супроводжував групу, сказав, що укус цього виду не є небезпечним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на російську блогерку та телеведучу Анастасію Івлєєву завели справу за незаконну рекламу алкоголю.