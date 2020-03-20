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20 березня • оновлено в 13:48
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Івлєєва відзначилася божевільним вчинком зі статевим органом тварини. Відео

4.9т
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Російська телеведуча і блогерка Анастасія Івлєєва взяла в рот бичачий пеніс в ефірі свого шоу Agentshow Land.

Так, відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі зірки. Зазначимо, що вона разом з гостею, співачкою Оленою Темніковою взяла участь в одній з рубрик програми – "Трогательный рот". За її умовами, учасники повинні вгадати предмет на дотик. Якщо їм не вдається цього зробити, вони повинні помістити його в рот на десять секунд (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Івлєєва

Анастасія Івлєєва

Скріншот з відео

Олена Темнікова і Анастасія Івлєєва

Олена Темнікова і Анастасія Івлєєва

Скріншот з відео

Серед предметів, які не вгадала Івлєєва, опинився бичачий пеніс. Вона висловила припущення, що перед нею жир, свиняча або куряча шкіра, але не змогла дати правильну відповідь. Тому їй довелося виконати "покарання".

Анастасія Івлєєва

Анастасія Івлєєва

Скріншот з відео

"Чому, коли всі бачать якесь л*йно вирішують, що я його їла? Я беру в рот 10 секунд. Рахуй, Олена", – сказала Анастасія.

Анастасія Івлєєва

Анастасія Івлєєва

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Івлєєва в рамках шоу "Comment Out" намалювала пеніс на щоці ведучого і коміка Олександра Гудкова.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анастасія Івлеева
Місце
Росія
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