Івлєєва та Прусікін побили себе в прямому ефірі. Відео

Блогерша Настя Івлєєва та соліст російського гурту Little Big Ілля Прусікін, якого запідозрили в зраді дружині Ірині Смєлой, побили себе в прямому ефірі.

Вони почали спільну трансляцію в соціальній мережі Instagram, в ході якої виконували дивні завдання.

Івлєєвій довелося бити себе за те, що вона не змогла відповісти на питання Іллі Прусікіна, а також в тих випадках, якщо він правильно відповідав на її запитання.

Скріншот з відео

Під час ефіру соліст Little Big розповів про те, що в дитинстві його називали "поні", а Івлєєва розповіла про те, що у неї було прізвисько "Стас".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, популярний американський актор і музикант Джаред Лето подзвонив по відеозв'язку українським телеведучим Лесі Никитюк та Андрію Беднякову. А також російській блогерці Анастасії Івлєєвій.

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