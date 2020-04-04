Івлєєва та Галкін розкритикували Путіна через карантин в РФ

Російська блогерка Анастасія Івлєєва та гуморист Максим Галкін жорстко розкритикували розпорядження президента РФ Володимира Путіна про збереження зарплат під час карантину через коронавірус.

Вони обговорили це під час спільної трансляції в Instagram (щоб переглянути відео, доскролльте новина до кінця).

Скріншот з відео

"Держава сказала про те, що у нас у всіх канікули, але роботодавці зберігають зарплату своїм співробітникам. Питання: звідки брати роботодавцям кошти, щоб зберегти зарплату працівникам? Насправді логіка просто відсутня. Давай підсумуємо так - це п*здець і я сподіваюся, що він швидко закінчиться, інакше ми повернемося в 90-ті", - сказала Івлєєва.

Скріншот з відео

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогерка Анастасія Івлєєва та соліст російського гурту Little Big Ілля Прусікін побили себе в прямому ефірі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся