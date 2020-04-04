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4 квітня • оновлено в 13:48
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Івлєєва та Галкін розкритикували Путіна через карантин в РФ

5.3т
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Російська блогерка Анастасія Івлєєва та гуморист Максим Галкін жорстко розкритикували розпорядження президента РФ Володимира Путіна про збереження зарплат під час карантину через коронавірус.

Вони обговорили це під час спільної трансляції в Instagram (щоб переглянути відео, доскролльте новина до кінця).

"Це п*здець!" Івлєєва та Галкін розкритикували Путіна через карантин в РФ

Скріншот з відео

"Держава сказала про те, що у нас у всіх канікули, але роботодавці зберігають зарплату своїм співробітникам. Питання: звідки брати роботодавцям кошти, щоб зберегти зарплату працівникам? Насправді логіка просто відсутня. Давай підсумуємо так - це п*здець і я сподіваюся, що він швидко закінчиться, інакше ми повернемося в 90-ті", - сказала Івлєєва.

"Це п*здець!" Івлєєва та Галкін розкритикували Путіна через карантин в РФ

Скріншот з відео

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогерка Анастасія Івлєєва та соліст російського гурту Little Big Ілля Прусікін побили себе в прямому ефірі.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Анастасія Івлеева Максим Галкін
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Два дегенерата.
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