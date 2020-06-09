Івлєєва сіла за кермо в нетверезому стані: блогерку розшукують правоохоронці
Російська телеведуча і блогерка Анастасія Івлєєва сіла за кермо в нетверезому вигляді й тепер її розшукують співробітники ДАІ.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, зірка випила шампанського на честь 17 мільйонів підписників в Instagram і влаштувала салют в центрі Москви, чим поділилася з шанувальниками у своїх сторіз. Після урочистості Івлєєва, як ні в чому не бувало, сіла за кермо (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що своїм фанатам Анастасія зізнавалася, що випила "всього ковток".
"Панове, буквально один ковток зробила за салютик, за перемогу, і поїхала додому..." – розповідала Івлєєва.
До речі, ролики Івлєєвої привернули увагу московських правоохоронців. Орієнтування на машину блогерки розіслали на всі пости ДАІ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор Михайло Єфремов влаштував аварію в центрі Москви на Смоленській площі. Водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер від отриманих травм через кілька годин після ДТП.