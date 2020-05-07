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7 травня • оновлено в 23:28
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Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж

8.6т
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Російська телеведуча і блогерка Анастасія Івлєєва показала, як виглядала п'ять років тому до того, як стала популярною.

Відповідні знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Івлєєва зазначила, що тоді вона ще була "вгодованою петербурженкою" з темним волоссям, яка бігала по вакансіях в Москві, шукаючи роботу. Але вже з величезними амбіціями (щоб переглянути всі фото, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Івлеева до і після популярності

Анастасія Івлеева до і після популярності

Фото: instagram/_agentgirl_

"П'ять років минуло з моменту, як я переїхала в Москву... Карантин – справа така, від нудьги можна і фотоальбоми розібрати. Народ, зізнатися, я взагалі не розумію, куди так стрімко втекли ці роки. Де вони? Я ж ось тільки недавно, бувши вгодованою петербурженкою з темним волоссям, бігала по московських ресторанах, влаштовуючись на вакансію – хостес. Я мчала по хвилях своїх досягнень і в міру амбіцій... І тепер, за 5 років, я багато чого досягла. Факт! І ось зараз мені 29 років і я розумію, що можу та хочу ще більше", – написала Івлєєва.

Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж

Фото: instagram/_agentgirl_

Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж

Фото: instagram/_agentgirl_

Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж

Фото: instagram/_agentgirl_

Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж

Фото: instagram/_agentgirl_

Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж

Фото: instagram/_agentgirl_

Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж

Фото: instagram/_agentgirl_

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Багато хто написав, що Івлєєва "дуже змінилися". Інші ж засипали дівчину компліментами.

Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж
Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж
Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж
Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж
Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж
Івлєєва показала, як виглядала до популярності: в мережі ажіотаж

Раніше OBOZREVATEL поділився найвідвертішими фото Анастасії Івлєєвої.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Анастасія Івлеева
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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