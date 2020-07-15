Івлєєва показала квартиру своєї мами і розізлила мережу

Ольга Веркалець Люди 16:15, 15.07.2020

Російська блогерка і телеведуча Анастасія Івлєєва показала невелику квартиру в селі Разметелево Ленінградської області, де живе її мама і брат.

Огляд "рідного гнізда" зірка опублікувала на Youtube у влозі "Бандитский Петербург" (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

Блогерка розповіла, що в квартирі її рідних взагалі немає місця, тому що житло невелике і з вузькими коридорами. Коли користувачі побачили, що її мама миється у ванній з погано працюючим водонагрівачем, а в приміщенні не завадило б зробити ремонт, то обурилися, чому телеведуча не допоможе близьким з житловим питанням.

Ванна в квартирі мами Івлєєвої
Скріншот відео
Кухня в квартирі мами Івлєєвої
Скріншот відео

"Елджею значить годинник за 9 мільйонів рублів (3,5 млн гривень. – Ред.), а рідній мамі не може купити нормальний водонагрівач", "Івлєєва показала своє справжнє обличчя. Противно і гидко", "Мама гарна у Настюхи – проста, спокійна і з гідністю", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів в Youtube
Скріншот коментарів в Youtube

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Івлєєва сіла за кермо в нетверезому вигляді й її розшукували співробітники ДАІ.

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