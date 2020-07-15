Івлєєва показала квартиру своєї мами і розізлила мережу
Івлєєва показала квартиру своєї мами. Clutch.ua
Російська блогерка і телеведуча Анастасія Івлєєва показала невелику квартиру в селі Разметелево Ленінградської області, де живе її мама і брат.
Огляд "рідного гнізда" зірка опублікувала на Youtube у влозі "Бандитский Петербург" (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).
Блогерка розповіла, що в квартирі її рідних взагалі немає місця, тому що житло невелике і з вузькими коридорами. Коли користувачі побачили, що її мама миється у ванній з погано працюючим водонагрівачем, а в приміщенні не завадило б зробити ремонт, то обурилися, чому телеведуча не допоможе близьким з житловим питанням.
Ванна в квартирі мами Івлєєвої Скріншот відео
Кухня в квартирі мами Івлєєвої Скріншот відео
"Елджею значить годинник за 9 мільйонів рублів (3,5 млн гривень. – Ред.), а рідній мамі не може купити нормальний водонагрівач", "Івлєєва показала своє справжнє обличчя. Противно і гидко", "Мама гарна у Настюхи – проста, спокійна і з гідністю", – написали в коментарях.
Івлєєва показала квартиру своєї мами і розізлила мережу Скріншот коментарів в Youtube
Івлєєва показала квартиру своєї мами і розізлила мережу Скріншот коментарів в Youtube
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Івлєєва сіла за кермо в нетверезому вигляді й її розшукували співробітники ДАІ.